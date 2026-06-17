米国とイランの終戦合意にもかかわらず、ホルムズ海峡の航行正常化までにはなお長い時間が必要だとの見方が出ている。設置された機雷への懸念が依然として残るうえ、保険問題やイランによる通行料徴収の可能性などが複雑に絡み合っており、実際の船舶航行が戦争前の水準に戻るまでには相当な時間を要する可能性があるためだ。こうした状況の中、海峡の統制権が持つ威力を実感したイランが再び封鎖カードを切った場合、正常化の過程