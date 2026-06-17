病院職員を名乗る男から虚偽の工事発注などの電話が天童市や山形市で相次いで確認され、警察が注意を呼びかけています。警察によりますと、4月20日、天童市の造園業者に対し、山形市内の病院職員を名乗る者から、架空の造園工事の発注電話がありました。業者が不審に思い警察に相談したため、被害はありませんでした。また、6月2日には山形市の放送事業者に対し、同様に病院職員を名乗る者から「内装工事の事業者を紹介してほしい