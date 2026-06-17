G7の首脳がイランなどについて声明を発表しました。声明ではアメリカとイランの覚書について、「トランプ大統領の強力なリーダーシップの下で合意したことを歓迎する」とした上で、「イランの核兵器保有を防ぐ歴史的機会を提供した」と評価しました。また、ホルムズ海峡について「制限や通航料のない航行が国際貿易の基盤だ」と強調した上で、ホルムズ海峡に代わるエネルギー供給経路の多角化を加速させることでも一致しました。イ