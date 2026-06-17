名鉄犬山ホテルが運営するホテルミュースタイル犬山エクスペリエンスは、犬山観光プロモーション協議会と連携し、成田山索の会企画「時津風部屋の朝稽古見学とちゃんこ鍋の振る舞い」が体験できる特別宿泊プランを7月5、7、8日の3日間限定で販売する。【写真】うまそう…大盛りの特製ちゃんここのプランでは、犬山成田山内「時津風部屋」道場で、力士の朝稽古を間近で見学し、稽古の後は力士が作った本格ちゃんこ鍋を食べられ