俳優の岩城滉一（75）の妻でタレントの結城アンナ（70）が17日、自身のインスタグラムを更新。愛犬とくつろぐ夫の姿を公開した。アンナは「今日も素晴らしい日でありますように！」とのコメントで、愛犬・オジーを抱く夫の写真をアップ。ハッシュタグで「iamozzy」「元保護犬」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「まったりして、気持ち良さそうですねー」「ozzy甘えてる」「いつもお洒落」「渋いカッコいい」「犬可愛