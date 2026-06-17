東京・葛飾区で17日朝、バイクの後部座席に乗っていた男性（19）が走行中に転落し、ミキサー車にひかれ死亡しました。午前7時ごろ、葛飾区奥戸の環七通りで、2人乗りのバイクが、隣の車線を走っていたミキサー車とその前を走っていた車の間をすり抜けようとした際、後部座席に乗っていた男性が転落し、ミキサー車にひかれました。男性は、搬送先の病院で死亡が確認されました。ミキサー車は現場から立ち去りましたが、数時間に戻っ