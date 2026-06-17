―［その判決に異議あり!］― 戒告処分を受けた女性防衛事務官が国を相手取り、処分の取消しを求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を棄却する判決を言い渡した。判決は、既婚の上司と性的関係を持ったことは自衛隊法の「隊員たるにふさわしくない行為」に当たるとし、本人が上司に送ったメッセージなどから関係への同意があったと認定した。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「ハラスメント被害自衛官不当処分判決」