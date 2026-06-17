茨城県かすみがうら市の宮嶋謙市長（左端）から要請書を受け取った土浦市の安藤真理子市長（左から2人目）ら＝17日午前、土浦市役所茨城県かすみがうら市の宮嶋謙市長は17日、隣接する土浦市の安藤真理子市長と面会し、合併検討に向け協議する場の設置を求める要請書を提出した。かすみがうら市議会が16日、要望書を決議していた。両市の行政課題の解決には合併協議が有効だとしている。安藤氏は記者団の取材に「大きなテーマ