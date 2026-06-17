NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、オランダ戦でも話題となったサッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説を務める本田圭佑（40）とともに、中継を盛り上げた同局の小宮山晃義アナウンサー（42）を称賛した。井上会長は本田について「本田さんはW杯3大会連続で出場し、今も現役でプレーされているということで、これはぜひ日本代表の戦いぶりを細かいところに至るまで読み