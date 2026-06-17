シンポジウムに登壇した「世界エイズ・結核・マラリア対策基金」のロスリン・モラウタ理事会議長＝17日午前、東京都内開発途上国のエイズウイルス（HIV）感染症対策を議論する研究者らのシンポジウムが17日、東京都内で開かれ「世界エイズ・結核・マラリア対策基金」のロスリン・モラウタ理事会議長が「資金が限られる時代においても、予防や治療を必要としている人々が、引き続き医療を利用できるようにすることが重要だ」と訴