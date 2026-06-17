韓国で今月行われた統一地方選挙をめぐり、投票用紙が足りなくなる問題があり、選挙のやり直しなどを求める抗議デモが続いています。記者「開票所となった体育施設です。抗議する人たちが入り口を塞ぐように座り込んでいます」韓国で今月3日に投開票された統一地方選挙で、一部の投票所で投票用紙が足りなくなり、投票できない人がいたことから、ソウルなどで選挙のやり直しを求める抗議デモが続いています。デモ参加者「公正とは