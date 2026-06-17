4年前、北海道・知床沖で遊覧船が沈没した事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長に対し、釧路地裁は求刑通り禁錮5年を言い渡しました。2022年4月、知床沖で遊覧船「KAZU I」が沈没し、乗客乗員20人が死亡、6人が行方不明となっています。運航会社の社長・桂田精一被告は、悪天候が予想される中、船を出航させたとして業務上過失致死の罪に問われています。裁判では桂田被告が事故を予見できたかが争点となりました。17