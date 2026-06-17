犬と良好な関係性を築くために必要なこと 犬と良好な関係性を築くために必要なことは、特別な才能を持つことでもなく、高度なしつけをすることでもありません。 毎日の何気ない愛犬と飼い主とのやり取りをコツコツと積み上げることが最も大切なことです。具体的な例をいくつか挙げてみましょう。 1.飼い主の気分で態度を変えないこと 犬と良好な関係性を築くために必要なことは、飼い主の気分で態度を変えないこと