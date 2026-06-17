2026年10月10日（土）、11日（日）に開催が決定している、京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会2026（略称：おんぱく）」の第2弾出演アーティストが発表された。新たに発表されたのは、Suchmos（サチモス）と羊文学の2組。Suchmosは、ROCK、JAZZ、HIP HOPなどブラックミュージックにインスパイアされた6人組バンド。2021年2月より活動を一時休止していたが、昨年6月に横浜アリーナ公演2DAYSを皮