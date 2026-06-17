酒に酔った状態で車を運転し、中央分離帯に衝突する事故を起こしたとして、トルコ国籍の34歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】事故当時｢車を友人に貸した｣とウソの供述 酒酔い運転で当て逃げ疑い トルコ国籍の34歳男を逮捕 愛知･津島市 逮捕されたのは、トルコ国籍であま市の自称自営業イブギム・サメット容疑者（34）で、警察によりますと6月3日未明、酒に酔った状態で乗用車を運転し、愛知県津島市蛭間町の信号交差点で中