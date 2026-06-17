草磲剛が自身のオフィシャルYouTube「ユーチューバー草磲チャンネル」で初の海外ロケを実施し、韓国・釜山を訪れる動画を公開することが発表された。 【画像あり】公開される動画のサムネイル 今回の海外ロケは、7月1日からのパスポート発給手数料引き下げを機に、韓国の文化体育観光部と韓国観光公社が展開する「はじめての韓国旅行」キャンペーンの一環として実施された。韓国