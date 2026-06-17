KDDIは17日、auやUQモバイル経由で「Amazonプライムアラカルト」に加入すると、Amazonプライムを2カ月実質0円で利用できるキャンペーンを開催すると発表した。期間は7月1日～8月31日。あわせて、プライムデー期間中にAmazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用すると、最大40％還元となるキャンペーンにも参加できる。 Amazonプライムアラカルト2カ月実質0円キャンペーン 「Amazonプラ