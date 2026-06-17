鹿島アントラーズは６月17日、知念慶が横浜Ｆ・マリノスへ完全移籍すると発表した。現在31歳のMFは、2017年に川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。その後20年の大分トリニータへのレンタルを挟み、23年に川崎から鹿島へ加入。在籍４年目のJ１百年構想リーグでは16試合に出場し、１ゴールをマークしていた。今回の移籍にあたり、知念は鹿島の公式サイトで「横浜Ｆ・マリノスに移籍することになりました」と報告。そし