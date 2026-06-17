エムバペが圧巻2ゴールでフランスを勝利に導いた(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）は大会6日目の現地時間6月16日、グループIで前回準優勝のフランスがセネガルと対戦。3-1でフランスが勝利し、見事に初戦を飾っている。エースのキリアン・エムバペが2ゴールを決めチームを勝利に導いた。【写真】ロッカー、温水交替浴設備、メディカルルーム、筋トレルーム、食堂など…「今までとはレベルが違う」と長友佑都も感嘆した