北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、業務上過失致死の罪に問われていた桂田精一被告に、求刑通り、禁錮５年の実刑判決が言い渡されました。今回の判決のポイントです。業務上過失致死の罪に問われていた桂田被告ですが、事故を事前に予見できたかどうかが最大の争点でした。釧路地裁は判決で「強風と高波の状態で出航すれば乗客の安全に危険が及ぶことは予見できた」と、事故の予見可能性を全面的に認めました。その上