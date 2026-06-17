メッシが圧巻のハットトリック達成だ(C)Getty Imagesサッカー北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組初戦でアルゼンチンがアルジェリアと対戦し、3−0と勝利した。勝ち点3獲得に貢献したのは、6大会連続出場のFWリオネル・メッシだ。【動画】メッシが大暴れ！ハットトリックを達成するシーンをチェックFIFAワールドカップの公式インスタグラムは「3つのゴール、3つの勝ち点、そして1人のメッシ」と投稿し、メッシの活