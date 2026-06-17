県警音楽隊が長崎市でプロムナードコンサートを開き交通安全や詐欺被害への注意を呼びかけました。 長崎市のアミュプラザ長崎かもめ広場で開かれた県警音楽隊のプロムナードコンサート。 詐欺などへの注意や交通安全を呼びかける活動の一環で毎年、行われています。 県内では5月末時点でニセ電話詐欺事件が263件発生。 去年の同じ時期に比べ100件以上増えたため、隊員らは演奏に寸劇を