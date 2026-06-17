佐藤淑乃の撮影風景が公開された(C)Volleyball Worldバレーボール女子日本代表の佐藤淑乃のスタッフが公式アカウントのXとインスタグラムを更新し、撮影風景の動画を公開した。同Xでは「慣れない撮影で緊張する中、バレーボールを手渡されて、“大好きな友達が来たかのような”にんまりした表情を見せる淑乃が見どころです」と綴られ、撮影の舞台裏もわかる動画が公開され、24歳の佐藤はボールを指1本で回し、笑顔を見せている