着物、ドレスを中心にハイグレード・ハイクオリティなファッションを、トータルで提案・創造する、創業93周年を迎えた三松のカジュアル着物ブランド「ふりふ」は、人気アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」とコラボレーションした浴衣を6月19日から予約販売を開始する。同企画は、愛され続けた作品のファン層に向けて原作やキャラクターのイメージを大切に制作を進めた。作品の舞台であるイタリアの街並みと登場人物の華やかさ