ウォーターフロントは、創業40周年を迎える本年、東レの先端技術を採用した“最強の撥水傘”「SAKASANANO（サカサナノ）」を6月17日17時からWaterfront JIYUGAOKA／TOKYO、Waterfront直営オンラインストアで販売を開始する。近年、撥水加工に広く使用されてきた特定PFAS（PFOA、PFOS、PFHxS等）は、環境や人体への影響が懸念され、世界的に規制が進んでいる。環境負荷軽減への取り組みが求められる中、従来のような高い撥水性能の