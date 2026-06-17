中国の王毅外相は、各国が開発競争を繰り広げるAIについて国際的なルール作りを主導する考えを示しました。中国王毅 外相「多くの新たな領域や挑戦に直面するなか、時代とともに進歩し、ガバナンスを革新し、ルールの空白を埋めなければならない」王毅外相は17日の会見でこのように述べ、競争が過熱するAI＝人工知能や宇宙開発について、中国が国際的なルール作りをリードする考えを示しました。中国政府は去年、各国がAI開