「キッズDryショートセット」（左から：ピンク、ネイビー）健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開するTENTIAL（以下、テンシャル）は、成長期の子どもの睡眠に向き合うキッズシリーズとして、「キッズDryショートセット」および「BAKUNE キッズ 掛け布団 夏用」を、6月16日から発売した。テンシャルは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッ