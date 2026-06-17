日本出版販売は、本の“片手読み”に特化した、指ポケット付きのブックカバー「ワンハンドブックカバー」を、6月中旬に発売し、全国の書店、雑貨店、ECサイトで順次販売を開始する。「ワンハンドブックカバー」「ワンハンドブックカバー」は、本の“片手読み”をラクにすることに特化して開発したブックカバー。表紙側のゴムバンド製のポケットは、手の大きさや利き手に合わせて差し込む位置を変えられるよう2種類ついているので、