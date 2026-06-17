先月（5月）日本を訪れた外国人旅行者はおよそ356万人で、去年の同じ月と比べ3.6%減少しました。政府観光局によりますと、今年5月に日本を訪れた外国人旅行者はおよそ355万9900人で、去年の同じ月と比べ3.6%減少しました。▼高市総理の台湾有事に関する答弁をめぐり、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけていることから、中国からの観光客が去年の同じ月と比べ60%ほど減り、およそ31万人になったことが主な要因です。一方で、ほ