カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、みずみずしいスイカの夏らしい味わいが楽しめる「ピュレグミすいすい塩スイカ」を6月23日から発売する。「ピュレグミ」は、フルーツのおいしさを引き出す“すっぱいパウダー”と独自の“果肉食感”によって、噛むほどにフルーティーな甘ずっぱいおいしさが広がり、食べた瞬間こころが晴れるように、“ハート（気持ち）があがる”ハート型のグミとのこと。2002年の発売以来、幅広い