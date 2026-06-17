「テレビをほぼ見ない」若年層が、さらに増えている――NHK放送文化研究所が16日に発表した「2025年国民生活時間調査」で、調査した平日に15分以上リアルタイムでテレビを視聴した人の割合は、16〜19歳で27％、20代で33％にとどまった。NHKと民放キー局5社20代の7割が平日ほぼテレビを見ずNHK調査で“テレビ離れ”さらに鮮明にNHK放送文化研究所は16日、「2025年国民生活時間調査」の結果を発表した。調査した平日に15分以上リア