国内最大規模で、名古屋を代表する人気施設「名古屋港水族館」が老朽化の壁に直面している。1992年に開館した同館では、シャチやイルカが見られる巨大プールのほか、約5万点の生物数を展示。昨年度の来館数は沖縄美ら海水族館、大阪・海遊館に次いで全国3位。約242万人が訪れる、愛知県屈指の人気観光スポットとなっている。所有団体は「現時点において決まったものはありません」6月12日に地元のCBCテレビが報じた内容によ