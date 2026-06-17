JRAは17日、鷲頭虎太（22＝栗東・井上智史）が18日から栗東・フリーになると発表した。鷲頭は22年3月に栗東・千田輝彦厩舎所属でデビュー。24年11月1日に栗東・フリーになり、25年3月5日に井上厩舎所属となった。JRA通算33勝（1017戦、平地30勝・障害3勝）をマークしている。