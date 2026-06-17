NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。阪神は5選手の入れ替えとなりました。1軍昇格となったのは、岡留英貴投手、小幡竜平選手、小野寺暖選手の3選手。岡留投手は5年目の右腕。ファームで3試合に登板し、1勝0敗、防御率3.00を記録していました。今季一軍初昇格となりました。小幡選手は、3日の西武戦で得点に絡むダブルエラーを記録し、翌4日に出場選手登録を抹消されていました。今季は32試合に出場し、打率.233をマークしていま