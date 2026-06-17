日経平均株価は続伸し、2日連続で一時、7万円台にのせました。終値は7万円に届きませんでしたが、最高値を更新しました。【映像】日経平均株価 3日連続で最高値を更新日経平均株価は幅広い銘柄で買いが広がり、一時、7万125円と、きのうの取引時間中の最高値を上回る場面もありました。終値はきのうより497円高い6万9902円でした。3日連続で最高値を更新しています。市場関係者はアメリカとイランの停戦合意を受け、原油価