電動キックボードで走行しながら女性を物色し、わいせつな行為をしたとして会社員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、岸本大雅容疑者は先月、東京・品川区の路上で30代の女性に背後から抱きつき、口をふさいだうえ、上半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。岸本容疑者は仕事帰りに電動キックボードで走行し、女性を物色したうえで、わいせつな行為に及んだとみられ、女性が大声をあげると電動キック