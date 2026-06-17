ジャーナリストの石原伸晃氏（69）が17日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。トランプ米大統領が、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の表彰式に参加する可能性が報じられていることについて疑問を投げかけた。番組では、英ラジオ局「talkSPORTS」が「来月の閉会式でトランプ大統領が優勝チームのキャプテンにトロフィーを手渡し、祝賀会の最前列にとどまることをFIFAが容認した