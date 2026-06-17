立憲民主党は１７日、公式Ｘを更新。国会での発言が炎上した古賀千景参院議員の処分を発表した。古賀氏は１５日の参院決算委員会で防衛省の広報活動について質疑するなか、「自衛隊に行く子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが（自衛隊に）行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」と発言していた。すぐに古賀氏は「失礼しました。訂正します」と撤回したが、批判が殺到し炎上状態となっていた。同党の