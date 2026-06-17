巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１７日に東京ドームで行われた全体練習後に、１５日に一軍登録を抹消された吉川の状態について語った。吉川は昨年１０月に両股関節の手術を受け、春季キャンプはリハビリ組でスタート。その後は順調な調整を続け４月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から一軍に復帰したが、ここまで３６試合に出場し打率は２割１分５厘と低空飛行が続いていた。橋上監督代行は「野球云々、調子云々っていうよりか