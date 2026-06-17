北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・カンザスシティー）、前回王者のアルゼンチンはアルジェリアに３―０で快勝した。この試合でヒーローになったのはハットトリックを決めたＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）。前半１７分に先制弾を決めた直後に、ユニホームで涙を拭う様子が見られた。アルゼンチンメディア「オレ」によると、試合後、この涙の理由を聞かれたメッシは、詳細に言及しなかったものの