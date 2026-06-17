K-POPアーティストにとって、朗報のようにも見えるニュースだった。米音楽界最高権威とされるグラミー賞が、新たに「ベスト・アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス」部門を設けることになったからだ。【画像】BTSを醜い“モグラ叩き”で表現した米カード会社報道によると、グラミー賞を主催するレコーディング・アカデミーは、来年2月7日に開催される第69回授賞式から、「ベスト・アジアン・ポップ・ミュージック・パフ