HYBEのパン・シヒョク議長が自身の信念を語った。パン議長は6月16日、ソウル・龍山のHYBE本社で、ユニバーサル・ミュージック ・グループのルシアン・グレンジ会長兼CEOと、音楽ビジネスをテーマに対談を行った。【写真】パン議長、23歳女性と米で目撃この日、グレンジ会長は「どのような場所で、どのような責任を担っていたとしても、結局のところ音楽がなければ何も始まらない」と述べ、優れた音楽と優れた人材を中心に仕事をす