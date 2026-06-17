もうすぐ名古屋場所が始まります。 【写真を見る】もうすぐ大相撲名古屋場所 北区のIGアリーナに“御免札” チケットは発売日に完売 ｢良い相撲をとって盛り上がれば｣ 相撲の興行の許可を得た証として立てられていた札が由来で、開催される場所が記されている「御免札」。17日、名古屋場所担当の追手風親方ら5人が見守る中、「蒙御免」と書かれた、高さ約4メートルの「御免札」がIGアリーナの入口近くに立てら