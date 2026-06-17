BTSが世界的な人気を追い風に、ワールドツアー「ARIRANG」のアジア追加公演を発表した。6月17日、グローバルプラットフォーム「Weverse」を通じて、インドネシア・ジャカルタ公演とフィリピン・ブラカン公演がそれぞれ1公演ずつ追加されることが発表された。【画像】JUNG KOOK、血管浮き出るバキバキ“肉体美”これにより、今回のツアーは全88公演規模へと拡大した。追加日程の発表により、ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムで開催