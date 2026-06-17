ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、6月24日から9月上旬までの間、「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」と「グリーンレモネードペプシ」の2品を販売する。一部店舗を除く270店舗で販売予定。シチリア産レモンの果汁入りレモンシロップと、皮ごと使用したグリーンレモンを合わせた、ゼッテリアのグリーンレモネードソーダは、爽やかな酸味とキレのあるほろ苦さが特徴の、夏にぴったりなソーダドリンク。【ゆず香るグリーンレモ