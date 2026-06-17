映画デートが鉄板と言われていたのは昔の話。映画館で女の子と楽しく過ごすのは、そんなに簡単なことではないようです。そこで今回は10代から20代の独身女性310名に聞いたアンケートを参考に「意外と不評!?女の子が映画デートに乗り気でない理由」をご紹介します。【１】作品の感想が食い違うと、微妙な空気が流れるから「普通にいい映画だと思ったんだけど…相手はイマイチだったようで」（20代女性）というように、男女で作品の