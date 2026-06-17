ＪＲＡは６月１７日、鷲頭虎太騎手の所属が栗東・井上智史厩舎から栗東・フリーに変更となることを発表した。１８日から。鷲頭騎手は２２年３月にデビュー。同年５月に初勝利を挙げた。今月１５日現在、ＪＲＡ通算１０１７戦３３勝（障害３６戦３勝）をマークしている。