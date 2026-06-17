巨人は１７日、元中日でナショナルズ２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）と契約を結ぶことで合意したと正式発表した。シーズン途中の電撃補強で先発の層を厚くした。ＮＰＢ通算４６勝。先発として２１年から４年連続規定投球回をクリアした。２４年シーズン終了後に中日からポスティングシステムで米球界に挑戦し、昨年はメジャーで１勝を挙げた左腕。今季はメジャー登板はなく、先発としてマイナー３Ａで３登板０勝１