◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１７日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）、同３位・岡城快生外野手（筑波大）が出場選手登録を抹消された。岡留英貴投手、小幡竜平内野手、小野寺暖外野手が１軍昇格した。立石は２２試合の出場で打率２割２厘、２本塁打、９打点。１６打席連続無安打と試練に直面し、前日１６日の西武戦（甲子園）では４打席連続三振を喫し、悔しさで涙を流していた。