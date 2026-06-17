◆第５７回選手権大会栃木県支部予選（６月１４日・真岡ハイトラ運動公園市民野球場）▽準決勝県央宇都宮ボーイズ６―０上三川ボーイズ４回に１点先行されたが、上三川の先発右腕・今川陽翔（３年）が耐える投球で試合を作る。打線は２回２死満塁、５回は１死一、三塁と好機を迎えたが、「あと１本が出ませんでした」と臼井康宏監督（５１）は無念そうに振り返った。２０２４年夏の全国選手権で３回戦進出を果たすなど、